حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا يبلغ 606 مليون دولار

كييف، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري يبلغ 606 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال 8 أشهر بلغت 293.3 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 312.4 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.