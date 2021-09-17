إنتاج 20.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم إنتاج 23 مليونا و50 ألف طن من البترول وأكثر من 27.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري. تم شراء 20 مليارا و593.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 8 أشهر بلغت 20.1 مليار مانات بانخفاض 0.9 في المائة مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

انخفض إنتاج النفط التجاري في البلاد بنسبة 1.4 في المائة، بينما زاد إنتاج الغاز التجاري بنسبة 14.6 في المائة.