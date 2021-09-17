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    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 76.13 دولار

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 76.13 دولارا بعد انخفاضه 1.06 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 78.35 دولار في 5 يوليو من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 76.13 دولار
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