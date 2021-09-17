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    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل مدير إدارة أوروبا القارية بوزارة اوروبا والخارجية الفرنسية

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    باكو، 17 أيلول، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف مدير إدارة اوروبا القارية بوزارة اوروبا والخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني مع الوفد المرافق له.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين ناقشا في اللقاء وضع الامن الاقليمي الحالي ومن ضمنه المسائل الخاصة بتنفيذ البيانين الثلاثيين والتعاون في المنظمات الدولية وسائر المواضيع.

    كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول جدول اعمال التعاون الثنائي الأذربيجاني الفرنسي مشيرين الى امكانات موجودة من اجل تنمية التعاون واعربا في هذا السياق الى الاهتمام المشترك.

    واستلفت الوزير بايراموف الى الزيارة غير القانونية التي قام بها بعض من اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية لاراضي أذربيجان مبلغا أن مثل هذه الخطوات تخل اخلالا كبيرا بجهود بناء السلام فيما بعد النزاع القائمة في المنطقة حاليا.

    وبحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك ايضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل مدير إدارة أوروبا القارية بوزارة اوروبا والخارجية الفرنسية
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