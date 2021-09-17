إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من عام 2021.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والمكسيك والأرجنتين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في 8 أشهر.

بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 563.6 مليون دولار ومع المكسيك 48.8 مليون دولار ومع الأرجنتين 28.4 مليون دولار.

ارتفع حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك والأرجنتين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.