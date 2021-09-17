أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 8 أشهر

باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 19.2 مليون دولار الى إيران والى الامارات 8.6 مليون دولار وإلى المملكة العربية السعودية 2.9 مليون دولار.

انخفضت تكلفة الصادرات إلى إيران.