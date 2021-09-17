نقل 11.1 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية
AzerTAg.az
١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٠١]
باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم نقل 22 مليارا و634.5 مليون متر مكعب من الغاز بخطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال 8 أشهر للعام الجاري. ارتفع هذا الرقم بنسبة 14.1 في المائة مقابل مؤشر عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 49.5 في المائة من حجم نقل الغاز تم تصديره عبر خط أنابيب الغاز باكو – تبيليسي – أرضروم وبلغ حجم المنقولات 11 مليارا و194.4 مليون متر مكعب.
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