مندوب نخجوان الدائم في باكو يلتقي بالقائم باعمال ليبيا في أذربيجان

باكو، 17 أيلول، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف القائم بأعمال ليبيا في أذربيجان أشرف آدم.

قالت المندوبية في بيان إن اللقاء شهد مناقشات ودية بين الطرفين بشأن العلاقات السياسية بين البلدين وتنمية العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية خاصة العلاقات السياحية وكذلك الاوضاع الاقليمية وفتح ممر زنكزور وزيارات رسمية والمهام المنوطة وسائر المواضيع.