وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم في أذربيجان لبرنامج الامم المتحدة الانمائي

باكو، 17 أيلول، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 17 أيلول اليوم المنسق المقيم في أذربيجان لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي بمناسبة انتهاء مدة عمله في البلد.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف اشار الى فعاليات ناجحة للمنسق المقيم في أذربيجان رافعا شكره في هذا السياق لأليساندرو فراكاسيتي.

وقال الوزير جيهون بايراموف إن البلد يعير اهمية للتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات المتخصصة مؤكدا خاصة على علاقات البلد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدوره رفع أليساندرو فراكاسيتي شكره على الاهتمام به خلال مدة فعالياته مشيدا بالدعم المقدم من قبل الحكومة لتفويض البرنامج. وذكر أن البرنامج الناشط في أذربيجان منذ عام 1992م قد نفذ بنجاح خلال المدة الماضية برامج في عدد من المجالات التي تشمل على دعم الفئات الحساسة والتعليم المهني والتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر وتنمية القرى وتوظيف الشباب وغيرها مضيفا أن البرنامج مد مساعدة لفعاليات تطهير الالغام ما بعد النزاع.