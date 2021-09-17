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    سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٠]

    باكو، 17 أيلول، أذرتاج

    سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات.

    أفادت أذرتاج أن حفل سحب القرعة المنظم لدى قصر باكو الرياضي حضره مندوبو الاندية المشاركة ووسائل الاعلام الجماهيرية الذين أحيطوا علما في البداية بمستجدات مدرجة في نظام الموسم الجديد.

    وقيل إن الموسم الجديد ينظم بمشاركة 8 أندية في 3 دورات ومرحلة الفاصلة حيث أن أندية تحتل المراكز الـ4 الاولى في ختام 21 جولة تستحق التأهل لمرحلة الفاصلة على أن يلتقي صاحب المركز الاول بصاحب المركز الرابع وصاحب المركز الثاني بصاحب المركز الثالث لتتنافس الاندية الى أن يحقق احد الطرفين انتصارين اثنين وسيتقابل الفائزان في النهائي والخاسران من اجل البرونزية.

    وستنظم المباريات أيام الجمعة.

    ثم سحبت قرعة الموسم الجديد التي حددت مباريات الجولة الاولى كما يلي:

    أليانس لنكران – باكو فاير

    ريكورد كلاب اذ – أراز نخجوان

    نفطجي – ايكول

    المنتخب تحت 19 عاما – خيلة.

    يذكر أن الموسم الجديد ينطلق في 1 أكتوبر.

     

     

    AZERTAG.AZ :سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
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    سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات