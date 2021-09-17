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    مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والأردن

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣١]

    القاهرة، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى السفير الاذربيجاني في الأردن ألدار سليموف مع أعضاء برلبمان هذا البلد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين أشارا إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين الصديقين وناقشا مجالات الأنشطة المشتركة للبرلمانيين لتطوير التعاون.

    قال عبد الرحيم المعايح رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع بلدان آسيا والمحيط الهادئ إن المملكة وأذربيجان تربطهما علاقات سياسية قائمة على علاقات ودية قوية بين رئيسي الدولتين - الرئيس إلهام علييف والملك عبد الله الثاني. وأكد أن البلدين الصديقين لديهما إمكانات كبيرة لتوقيع العديد من الوثائق ومذكرات التعاون في مختلف المجالات ولتطوير مجالات الطاقة والسياحة.

    وأشار السفير ألدار سليموف إلى أنه هناك كل الفرص لمزيد من تطوير التعاون بين أذربيجان والأردن. وشدد على دور السلطات التشريعية في هذا المجال. وأكد الدبلوماسي على أهمية توسيع العلاقات الودية والثقة العالية بين رئيسي الدولتين وجذب الاستثمارات المتبادلة.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والأردن
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