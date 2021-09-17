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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 57 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 57 ألفا و357 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 17 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 17 ألفا و920 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و39 ألفا و437 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و863 ألف و592 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و588 ألف و732 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و274 ألف و860 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تطعيم أكثر من 57 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
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