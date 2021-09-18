المبعوث الاوروبي الخاص لجنوب القوقاز: الاتحاد الاوروبي جاهز للعمل سويا مع أذربيجان وأرمينيا من اجل إزالة عواقب الحرب

أغدام المحررة، 18 أيلول، أذرتاج

قال المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر إن الحرب مروعة جدا ولا يجوز نسيان هذا. ومع ذلك يجب أن ننظر الى المستقبل. فإن أوروبا رغم مواجهتها طوال التأريخ نزاعات وحروبا فقد استطاعت تجاوز جميع اختلافات الآراء حيث شهدت اوروبا هي الاخرى تدمير الكنائس والمقابر والآثار وتلك ذكريات مؤلمة للغاية ولكن زعماءنا قرروا عقب الحرب العالمية الثانية بضرورة النظر الى المستقبل وباعادة بناء اوروبا بناء احسن. واعتبر أن هذه التجربة يمكن استخدامها هنا ايضا. والاتحاد الاوروبي جاهز للتبادل بخبرة تجاوز نتائج وخيمة للحربين العالميتين مع أذربيجان وأرمينيا.

واضاف كلآر الذي تعرف ميدانيا في أغدام المحررة على نتائج وحقائق بربرية أرمينيا فيها في تصريح له لصحافيين أنهم مستعدون للعمل سويا مع أذربيجان وأرمينيا من اجل بناء مستقبل احسن وآخر قائلا إن "الاحتلال المستمر خلال الثلاثين عاما قد تخلف آثارا عميقة جدا مفيدا أن الاتحاد الاوروبي جاهز لمواصلة العمل سويا مع أذربيجان وارمينيا لازالة عواقب الحرب.