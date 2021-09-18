رئيس الوزراء الجورجي: أذربيجان ليست دولة جارة فحسب، بل شقيقة بالنسبة لجورجيا

باكو، 18 سبتمبر (أذرتاج)

العلاقات بين أذربيجان وجورجيا اليوم نموذج قد تحتذي بها العديد من البلدان. يسعني القول ان أذربيجان ليست جارة فحسب، بل دولة شقيقة بالنسبة لجورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي اثناء كلمة ألقاها في حفل افتتاح المجمع الرياضي والملعب اللذين انشأتهما شركة سوكار الأذربيجانية في قرية قيزيلحاجيلي في محافظة مارنيولي المأهولة بالاذربيجانيين في جورجيا.

قال رئيس الوزراء: "أذربيجان شريك استراتيجي لجورجيا. علاقات الصداقة بين البلدين في مستوى رفيع.

سوكار احدى اكبر شركات استثمارا في جورجيا، وهي تنفذ مشاريع اجتماعية فيها، على حد قوله. والمجمع الرياضي المعاصر هدية كبيرة لجورجيا.

اعرب رئيس الوزراء الجورجي عن شكره لدولة أذربيجان وقيادة شركة سوكار على الاعمال المقامة والمشاريع الاجتماعية المنفذة.

واعرب عن امله في استمرار مثل هذه المشاريع.