جورجيا تستورد 138.2 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 8 أشهر

تبليسي، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 743.7 ألف طن من وقود البنزين والديزل في الفترة ما بين يناير وأغسطس من هذا العام، وهذا أكثر 3.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان واردات البنزين زادت بنسبة 12.9 في المائة وبينما انخفض استيراد وقود الديزل بنسبة 4.2 في المائة.

يذكر ان أذربيجان قدمت 18.6 في المائة من وقود الديزل في جورجيا خلال أشهر يناير - أغسطس.