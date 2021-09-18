  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    جورجيا تستورد 138.2 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 8 أشهر

    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]

    تبليسي، 18 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا 743.7 ألف طن من وقود البنزين والديزل في الفترة ما بين يناير وأغسطس من هذا العام، وهذا أكثر 3.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان واردات البنزين زادت بنسبة 12.9 في المائة وبينما انخفض استيراد وقود الديزل بنسبة 4.2 في المائة.

    يذكر ان أذربيجان قدمت 18.6 في المائة من وقود الديزل في جورجيا خلال أشهر يناير - أغسطس.

     

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد 138.2 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 8 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
    برميل من "آذري لايت" يتجاوز 76.5 دولار
    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٠١]
    نقل 11.1 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية
    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 76.13 دولار
    جورجيا تستورد 138.2 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 8 أشهر