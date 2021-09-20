عسكريون من القوات الجوية الأذربيجانية يشاركون في مهرجان "تيكنوفست 2021" باكو، 20 سبتمبر (اذرتاج) سيشارك عسكريون من القوات الجوية الأذربيجانية والطائرتان المقاتلتان في مهرجان "تكنوفيست 2021". أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطائرتين المقاتلتين الاذربيجانيتين من طراز "ميج 29" ستنفذان استعراضا جويا نموذجيا في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا في 21 سبتمبر. سيستمر المهرجان حتى 26 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : عسكريون من القوات الجوية الأذربيجانية يشاركون في مهرجان "تيكنوفست 2021"

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