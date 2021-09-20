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    سياسة


    وزير الخارجية يغادر الى نيويورك

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    غادر وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والوفد المرافق له الى مدينة نيويورك الامريكمية للمشاركة في الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه من المقرر خلال الزيارة المشاركة في الفعاليات التي ستقام في اطار الدورة وعقد اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الأجانب.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يغادر الى نيويورك
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