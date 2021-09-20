 لجنة التأديب تنظر في مخالفات القواعد الادارية والنظامية في الجولتين الاخيرتين لدوري الممتاز والدرجة الاولى مبلغ الغرامة على الاندية يبلغ 5680 مانات

باكو، 20 أيلول، أذرتاج

عقدت لجنة التأديب الرياضية لدى ادارة الدوريات الأذربيجانية لكرة القدم اجتماعا لها للنظر في مخالفات القواعد الادارة والنظامية في الجولتين الأخيرتين بدوريي الممتاز والدرجة الاولى وقررت بفرض غرامات تالية على الاندية :

1 - دوري الممتاز، الجولة الثالثة:

- كشلة – زيرة:

-- تغريم نادي كشلة 2400 مانات مع معاقبة اللاعب رقم 9 أناطولية بسبب عقوبة الطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة 3 مباريات.

- صباح – غابالا:

-- تغريم صباح مبلغ 800 مانات لمعاقبة 4 لاعبين بالبطاقة الصفراء.

- نفطجي – قراباغ:

-- تغريم نفطجي مبلغ 800 مانات لمعاقبة 4 لاعبين بالبطاقة الصفراء

-- إنذار كلا الناديين بطلب تشديد الامن العام.

2 – دوري الدرجة الاولى:

- نفطجي الرديف – صباح الرديف:

-- تغريم نفطجي الرديف مبلغ 80 ماناتا لمعاقبة 6 لاعبين بالبطاقة الصفراء

-- تغريم كل واحد من الناديين مبلغ 80 ماناتا لتأخر انطلاق المباراة بسبب نقصان في قميصي حارسيهما.

- كبز – غابالا الرديف:

-- تغريم كبز مبلغ 80 ماناتا لمعاقبة 6 لاعبين بالبطاقة الصفراء

- سومغايت الرديف – قره داغ لوكباتان:

-- تغريم قراداغ لوكباتان مبلغ 80 ماناتا لعدم مشاركة ممثل النادي في اجتماع قبل المباراة في الموعد المحدد،

-- تغريم قره داغ لوكباتان مبلغ 80 ماناتا لمعاقبة 4 لاعبين بالبطاقة الصفراء

- توران طاووس – الجيش الرياضي:

-- تغريم توران طاووس مبلغ 160 مانات بسبب طرد الحكم لاعب النادي فرمايل رقم 9 بالبطاقة الحمراء المباشرة عن مخالفة صارمة مع منع اللاعب مباراتين،

-- تغريم الجيش الرياضي مبلغ 80 ماناتا بسبب معاقبة 6 لاعبين بالبطاقة الصفراء.

- صبائل الرديف – زيرة الرديف:

-- تغريم صبائل الرديف مبلغ 80 ماناتا بسبب معاقبة 7 لاعبين بالبطاقة الصفراء،

-- تغريم صاحب الارض مبلغ 160 مانات بسبب تأخر انطلاق المباراة،

-- تغريم كل واحد من الناديين مبلغ 80 ماناتا بسبب عدم الامتثال بخطة يوم المباراة،

-- تغريم صاحب الارض مبلغ 80 ماناتا بسبب عدم مشاركة ممثل خدمة أمن مدخل الملعب في الاجتماع قبل المباراة في موعد محدد،

-- تغريم زيرة الرديف مبلغ 80 ماناتا لعدم مشاركة ممثل النادي في اجتماع قبل المباراة في الموعد المحدد،

-- تغريم زيرة الرديف مبلغ 240 مانات بسبب عودة النادي الى ساحة الملعب متأخرا للفترة الثانية،

-- تغريم زيرة الرديف مبلغ 80 ماناتا بسبب معاقبة 5 لاعبين بالبطاقة الصفراء،

-- تغريم زيرة الرديف مبلغ 160 مانات بسبب طرد الحكم لاعب النادي مرادوف رقم 8 بالبطاقة الحمراء المباشرة عن مخالفة صارمة مع منع اللاعب مباراتين.