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    تطهير مساحة 324 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١١]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 13 – 18 سبتمبر 59 لغما مضادا للمشاة و4 ألغام مضادة للدبابات و85 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 324 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

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