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    الموسم الجديد بالدوري الأول لكرة قدم الصالات ينطلق بمشاركة 14 ناديا

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 20 أيلول، أذرتاج

    اعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد انطلاق الموسم الجديد الـ 2021/2022م بالدوري الأول وأسماء الاندية المشاركة فيه.

    اوضح الاتحاد في بيان إن البطولة التي من المخطط أن ينطلق 7-8 أكتوبر تشارك فيها 14 ناديا وهي:

    شوشا وزنكيلان ونادي أكاديمية الرياضة وستاندارد وفورزا نفطجي ومترو باكو ودسته اوردوباد وأريندا وستار كارغو وأولدوز وقراباغ فضولي وباسو وياسامال وباكو فاير الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ :الموسم الجديد بالدوري الأول لكرة قدم الصالات ينطلق بمشاركة 14 ناديا
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