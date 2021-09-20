الموسم الجديد بالدوري الأول لكرة قدم الصالات ينطلق بمشاركة 14 ناديا
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
باكو، 20 أيلول، أذرتاج
اعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد انطلاق الموسم الجديد الـ 2021/2022م بالدوري الأول وأسماء الاندية المشاركة فيه.
اوضح الاتحاد في بيان إن البطولة التي من المخطط أن ينطلق 7-8 أكتوبر تشارك فيها 14 ناديا وهي:
شوشا وزنكيلان ونادي أكاديمية الرياضة وستاندارد وفورزا نفطجي ومترو باكو ودسته اوردوباد وأريندا وستار كارغو وأولدوز وقراباغ فضولي وباسو وياسامال وباكو فاير الثاني.
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