الموسم الجديد بالدوري الأول لكرة قدم الصالات ينطلق بمشاركة 14 ناديا

باكو، 20 أيلول، أذرتاج

اعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد انطلاق الموسم الجديد الـ 2021/2022م بالدوري الأول وأسماء الاندية المشاركة فيه.

اوضح الاتحاد في بيان إن البطولة التي من المخطط أن ينطلق 7-8 أكتوبر تشارك فيها 14 ناديا وهي:

شوشا وزنكيلان ونادي أكاديمية الرياضة وستاندارد وفورزا نفطجي ومترو باكو ودسته اوردوباد وأريندا وستار كارغو وأولدوز وقراباغ فضولي وباسو وياسامال وباكو فاير الثاني.