الطائرات العسكرية التركية والاذربيجانية تنفذ رحلة مشتركة فوق مضيق البوسفور
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
إسطنبول، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قامت طائرات القوات الجوية التركية والأذربيجانية برحلة مشتركة فوق مضيق البوسفور.
افادت وكالة اذرتاج ان طائرات سلاح الجو التركي وطائرات MiG-29 التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني قامت برحلة تحية فوق مضيق البوسفور بمناسبة معرض "TEKNOFEST" للتكنولوجيا الذي سيعقد في اسطنبول في الفترة ما بين 21-26 سبتمبر.
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