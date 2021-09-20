إسطنبول، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) قامت طائرات القوات الجوية التركية والأذربيجانية برحلة مشتركة فوق مضيق البوسفور. افادت وكالة اذرتاج ان طائرات سلاح الجو التركي وطائرات MiG-29 التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني قامت برحلة تحية فوق مضيق البوسفور بمناسبة معرض "TEKNOFEST" للتكنولوجيا الذي سيعقد في اسطنبول في الفترة ما بين 21-26 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : الطائرات العسكرية التركية والاذربيجانية تنفذ رحلة مشتركة فوق مضيق البوسفور

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