الرئيس التركي يلتقي ممثلي الجالية المسلمة في الولايات المتحدة

واشنطن، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرافق رئيس تركيا وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار ووزير التجارة محمد موش ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بن علي يلدريم.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس رجب طيب أردوغان زار يوم الأحد "البيت التركي" في مانهاتن مقابل مقر الأمم المتحدة. وسيضم المبنى مقر البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة لتركيا في نيويورك.

كان مقر البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك من عام 1977 إلى عام 2013 في هذا المبنى الواقع في "821 First Avenue" بمانهاتن.

في الوقت الحاضر، تم بناء ناطحة سحاب من 35 طابقا وواجهة المبنى على طراز العمارة التركية التقليدية.

بعد زيارة البيت التركي، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان بممثلي الجالية المسلمة في الولايات المتحدة وبما في ذلك الجالية الأذربيجانية في نيويورك. أقيم الاستقبال الذي نظمته لجنة التنسيق الوطنية التركية الأمريكية وراء الأبواب المغلقة في مركز مانهاتن.

وسيعقد الرئيس التركي خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع قادة عدد من الدول وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.