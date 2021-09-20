باكو، 20 أيلول، أذرتاج اعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد انطلاق الموسم الجديد الـ 2021/2022م بالدوري الثاني وأسماء الاندية المشاركة فيه. اوضح الاتحاد في بيان إن البطولة التي من المخطط أن ينطلق 10 أكتوبر تشارك فيها 14 ناديا وهي: تيم سبورت وباكر تيلي وأدفوكات واتلتيكو باكو وبورجالي وروان ودالغا وذو الفقار وبيبي هيبت وباكو فاير 3 وستار كارغو 2 وأذر صو وخان لنكران وإيسما باكو.

AZERTAG.AZ : الموسم الجديد بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات ينطلق في العاشر من أكتوبر

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