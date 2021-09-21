أذربيجان: تسجيل 740 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2442 مصاب ووفاة 22 مصابا في 20 سبتمبر

باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 740 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2442 مصاب هذا المرض وتوفي 22 مصابا بالفيروس في 20 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 473 ألف و459 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 436 ألف و537 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6327 مريض منهم ويستمر علاج 30 ألفا و595 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و103 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و751 ألف و264 فحص طبي.