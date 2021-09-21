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    وفاة 379 مصاب من كورونا في ايران خلال مدة 24 ساعة أخيرة

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٩]

    طهران، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 17 الفا و564 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 5 ملايين و459 الف و796 شخص.

    تم تسجيل 379 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 117 ألف و905 شخص.

    تعافى 4 ملايين و819 الف و223 مصاب تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :وفاة 379 مصاب من كورونا في ايران خلال مدة 24 ساعة أخيرة
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