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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 ملايين و43 ألفا و423 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65849 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 21 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و737 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و49 ألفا و112 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و43 ألفا و423 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و636 ألف و579 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و406 ألف و844 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 8 ملايين و43 ألفا و423 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
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