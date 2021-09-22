أذربيجان تفتتح دارها الخامسة عشرة لها في مدينة سالزبورغ النمساوية

سالزبورغ، 22 أيلول، أذرتاج

جرى حفل افتتاح دار أذربيجان في مدينة سالزبورغ النمساوية بحضور ممثلي لجنة الدولة لشؤون الجاليات وسفارة البلد في النمسا والقنصلية الفخرية الأذربيجانية في سالزبورغ ومركز ثقافة أذربيجان فيها ومجموعة من ابناء الجلدة المقيمين في النمسا وعن المجتمع المحلي.

والقى سفير أذربيجان في النمسا روشن صادق بيكلي والقنصل الفخري الأذربيجاني في الولايات الاتحادية النمساوية سالزبورغ وتيرول وفورارلبيرغ ميخايل هاينريتسي ورئيس لجنة الدولة لشؤون الجاليات فؤاد مرادوف ورئيس جمعية اذربيجانيي النمسا فريد عزيزوف كلمات تحدثوا عن العلاقات الثنائية القائمة بين أذربيجان والنمسا واهمية دعاية ثقافة أذربيجان مؤكدين على تحفيز دار أذربيجان في سالزبورغ تنمية العلاقات بين البلدين. وقيل إن دار أذربيجان في سالزبورغ هي الخامسة عشرة من نوعها في الخارج ويخطط ايصال عددها الى 26 دارا الى عام 2024م.

بعد الفصل الرسمي شاهد الحاضرون فقرات فنية.

نفطعلي مراسل أذرتاج