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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٣٣]

    باكو، 23 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أيلول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الو0طنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0173

    أورو

    EUR

    1

    1.9921

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2306

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6796

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3224

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1149

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2679

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5457

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0231

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2183

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3284

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6478

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4058

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0846

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1081

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0962

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.196

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4314

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4135

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2568

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4532

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1506

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0612

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1971

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0637

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1914

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0784

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2627

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3201

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5307

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1956

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8383

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1436

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1122

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.553

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2162

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0159

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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