باكو، 23 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 أيلول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الو0طنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173 أورو EUR 1 1.9921 دولار أسترالي AUD 1 1.2306 روبل بلاروس BYN 1 0.6796 ريال برازيلي BRL 1 0.3224 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1149 كرون دنماركي DKK 1 0.2679 لاري جورجي GEL 1 0.5457 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3284 دينار الكويت KWD 1 5.6478 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4058 بيسو المكسيك MXN 1 0.0846 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0962 كرون النرويج NOK 1 0.196 زلوتي بولندا PLN 1 0.4314 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4135 دولار سنغافورة SGD 1 1.2568 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.0612 ليرة تركيا TRY 1 0.1971 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0637 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1914 كرون التشيك CZK 1 0.0784 يوان الصين CNY 1 0.2627 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3201 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5307 كرون السويد SEK 1 0.1956 فرنك سويسرا CHF 1 1.8383 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1436 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.553 بيسو تشيلي CLP 100 0.2162 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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