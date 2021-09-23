وزير الخارجية يلتقي بالأمين العام للمجلس الاوروبي

باكو، 23 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 22 ايلول على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالأمين العام للمجلس الأوروبي السيدة ماريا بوريتش.

قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الاراء في اللقاء حول الوضع الراهن للتعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي وآفاق تطويره وخطة النشاط لعام اثنين وعشرين وألفين بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي وكذلك التطورات الجارية في المنطقة.

وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات للأمين العام للمجلس الاوروبي حول تنفيذ البيانين الثلاثيين مشددًا على أن ادعاءات أرمينيا التي لا صحة ولا أساس لها في هذا السياق تخدم لتوتير الاوضاع الهشة المتعلقة ببناء سلام في المنطقة.

وأعادت ماريا بوريتش للذاكرة أن المجلس الاوروبي ينطلق من موقف ضمان السلام والتنمية والرفاهية في المنطقة معبرة عن استعدادهم لمد دعم مناسب من اجل ذلك.

وجرى خلال اللقاء بحث سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.