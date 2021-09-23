وزير الخارجية يلتقي بنظيره البولندي

باكو، 23 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 22 ايلول بنظيره البولندي زبيغنيف راؤ على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادلا الآراء حول مختلف قضايا جدول اعمال التعاون الثنائي ومن جملتها مواصلة الحوار السياسي بنجاح وتوسيع التعاون في المجال الاقتصادي ومن بينها فعاليات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي والمسائل المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وبولندا وكذلك التعاون ضمن المنظمات الدولية.

وشدد على ضرورة المزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وبحث الطرفان خلال اللقاء المسائل الخاصة بالتعاون بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي بما في ذلك ما يتعلق بالمشاركة ضمن الشراكة الشرقية.

وتبادل الجانبان وجهات نظر حول ما يخص برئاسة بولندا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العام المقبل وحول مسائل التعاون ضمن المنظمة.

وتحدث الوزير جيهون بايراموف في اللقاء عن الحقائق الجديدة الظاهرة في المنطقة نتيجة حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية ووضع الأمن الاقليمي الجاري وتنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ في العاشر من نوفمبر عام عشرين وألفين مؤكدا على تحرير أذربيجان على حساب قوتها ضمن القانون الدولي من احتلال أرمينيا لتضمن من خلال ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. واشار الى اهتمام أذربيجان بتوفير السلام والاستقرار طويل الاجل في المنطقة واتخاذها خطوات لازمة في هذا الصدد مستلفتًا الى اطلاق أذربيجان أعمال اعادة البناء والإعمار والتأهيل في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

وقال الوزير جيهون بايراموف إن أرمينيا ما انفكت تمنع الاستقرار في المنطقة ومواصلتها استفزازاتها فيها مقدمًا معلومات لزميله البولندي حول الاستفزازات التي ترتكبها أرمينيا.

وأبلغ وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راؤ أن بلاده مهتم بتطوير العلاقات مع أذربيجان مشيرا الى وجوب توفير السلام والاستقرار في المنطقة. وقال إن أذربيجان شريك مهم بالنسبة لبولندا مبلغا انه لن يبخل من جهد إلا وسيبذله من اجل تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات خلال مدة فعالياته.

كما تبادل الوزيران في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.