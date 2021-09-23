سلسلة الزلازل تضرب سواحل الفلبين

طوكيو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضربت سلسلة الزلازل بقوة 4.9 و4.6 درجات على مقياس ريختر الفلبين في 23 سبتمبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ان مركز الزلزال كان فى الخليج على بعد 12 كيلومترا شمال غرب مامبوراو وعلى عمق 26 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.