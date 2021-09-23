  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    سلسلة الزلازل تضرب سواحل الفلبين

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    طوكيو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضربت سلسلة الزلازل بقوة 4.9 و4.6 درجات على مقياس ريختر الفلبين في 23 سبتمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ان مركز الزلزال كان فى الخليج على بعد 12 كيلومترا شمال غرب مامبوراو وعلى عمق 26 كيلومترا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

     

    AZERTAG.AZ :سلسلة الزلازل تضرب سواحل الفلبين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠١]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 230 مليون شخص حتى الآن
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
    وفاة 379 مصاب من كورونا في ايران خلال مدة 24 ساعة أخيرة
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٩]
    الرئيس التركي يلتقي ممثلي الجالية المسلمة في الولايات المتحدة
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠١]
    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال في الصين
    سلسلة الزلازل تضرب سواحل الفلبين