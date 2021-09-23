وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان

باكو، 23 أيلول، أذرتاج

غادر كامران علييف النائب العام الأذربيجاني مع الوفد المرافق له الى مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

قالت النيابة العامة في بيان إن غرض الزيارة هو المشاركة في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لدول رابطة الدول المستقلة.