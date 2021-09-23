  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٤]

    باكو، 23 أيلول، أذرتاج

    غادر كامران علييف النائب العام الأذربيجاني مع الوفد المرافق له الى مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

    قالت النيابة العامة في بيان إن غرض الزيارة هو المشاركة في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لدول رابطة الدول المستقلة.

     

     

    AZERTAG.AZ :وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
    وفد وكالة الدولة في زيارة المغرب
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٨]
    ولادة أكثر من 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 7 أشهر
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎٩]
    في الذكرى الـ103 لتحرير باكو من الاحتلال: شوارع باكو تشهد مسيرات عسكرية استعراضية
    وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان