باكو، 23 أيلول، أذرتاج تغلب قراباغ أغدام الرديف على سومغايت الرديف ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 11 المنظمة على ملعب قصبة بناء بباكو العاصمة أدارها الحكم رحيموف أمام 150 مشجع. وجاء هدفا صاحب الارض من طرفي مهدي د80 ونهاض د90+1 وهدف الضيف من جانب نجاة د88. وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراباغ الرديف ومثلهم من سومغايت الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : قراباغ الرديف يتغلب على سومغايت الرديف

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