زاقاتالا، 23 أيلول، أذرتاج تغلب زاقاتالا على توران طاووس ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 12 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي بعاصمة المحافظة قادها الحكم حسنلي أمام 250 مشجع. وسجل أهداف صاحب الارض ابراهيم د37 ود51 ومحمود د75. وعاقب الحكم لاعبين من زاقاتالا و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : زاقاتالا يتغلب على توران طاووس

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