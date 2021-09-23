مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي في طهران

طهران، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني في إيران، المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي علي عليزاده مع الأمين العام للمنظمة خسروف ناظري.

أفادت وكالة اذرتاج ان السفير أشار إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة المؤتمر الإقتصادي وقال إن عددا من المشاريع المهمة التي تم تنفيذها بمبادرة من بلدنا داخل المنظمة قد أكدت ذلك. وأكد على أهمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والسياحة والبيئة داخل منظمة التعاون الاقتصادي.

كما أشار السفير إلى أن ممرات النقل عبر أذربيجان والميناء المفوض والمناطق الاقتصادية الحرة ومركز أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي في باكو وغيرها من المشاريع المماثلة تساهم في التعاون الإقليمي.

واعرب السفير عن امتنانه لدعم منظمة المؤتمر الإسلامي لوحدة أراضي بلادنا خلال النزاع الأرمني الأذربيجاني "قاراباغ الجبلية" وأشاد بدعم أذربيجان مشيرا إلى أن تحرير أراضينا من الاحتلال الأرمني نتيجة حرب 44 يوما الوطنية خلق وقائع جديدة وفرص جديدة للتعاون في المنطقة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الشركات ودوائر الأعمال في الدول الأعضاء في المنظمة يمكنها الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاستثمار في هذه المجالات أيضا. قال السفير إنه سيحاول توسيع التعاون متبادل المنفعة داخل المنظمة والمساهمة في تنفيذ المشاريع المشتركة.

هنأ خسروف ناظري السفير علي عليزاده على تعيينه سفيرا لجمهورية أذربيجان لدى جمهورية إيران الإسلامية وكذلك مندوبا دائما لدى منظمة التعاون الاقتصادي. قال الأمين العام إن أذربيجان من الدول المهمة في منظمة التعاون الاقتصادي وشكر على الاهتمام والعمل النشط داخل المنظمة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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