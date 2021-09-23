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    رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: نزور أذربيجان للتعرف ميدانيا على احوال الاراضي المحررة

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 23 أيلول، أذرتاج

    قال رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور سعيد الغفلي إن غرض زيارتنا محافظات أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني هو التعرف ميدانيا على الحقوق المنتهكة هناك من قبل أرمينيا.

    اضاف الدكتور الغفلي أن بعثة تقصي الحقائق تأخذ في العمل لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني بدء من الرابع والعشرين من ايلول.

    وزاد اننا على علم بان المعابد الاسلامية الواقعة في الاراضي المحتلة مدمرة ومع ذلك تم انتهاك عدد عديد من الحقوق من قبل الارمن انتهاكا صارخا كما أن المحتلين غرسوا عددا كبيرا من الألغام عند مغادرتهم الاراضي. وننوي التعرف في ارض الواقع على الوضع الراهن. ونحرر تقريرا في نتائج هذه الزيارات ونعرضه على المجتمع الدولي.

     

     

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    رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: نزور أذربيجان للتعرف ميدانيا على احوال الاراضي المحررة