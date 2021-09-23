مجموعة من الصحفيين والمدونين الجورجيين يتفقدون آثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية الأرمينية على كنجه

كنجه، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تفقدت مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام والمدونين من جورجيا آثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية الأرمينية على مدينة كنجه الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو تعريف الوفد المكون من 19 عضوا بآثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية للقوات المسلحة الأرمينية على كنجه - ثاني أكبر مدينة في أذربيجان، والواقعة خارج خط المواجهة ليلة 11 و17 أكتوبر من العام الماضي.

وقدمت للضيوف المتعرفين إلى جرائم أرمينيا لحربية معلومات جاء فيها أن قوات أرمينيا المحتلة انتهكت انتهاكا صارخا معايير ومبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومحاضرها الإضافية وكذلك نتائج لقاء منعقد في موسكو بطلبهم هم الذي أصروا عليه إصرارا متواصلا خارقين مطالب نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه باستهدافهم المسالمين العزل في مدينة كنجة باستخدام الصواريخ المدفعية وأسلحة الدمار الشامل بعيدة المدى. وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف صاروخي على مدينة كنجه.

وتم التأكيد على أن استهداف المناطق التي تتميز بكثافة سكانها وفي ساعات ليلية باستخدام أسلحة "توشكا أو" و"سميرتش" و"سكاد" وسائر الصواريخ والمدافع كبيرة العيار كان بغرض قتل عدد كبير من المسالمين العزل ورغم أن استهداف المسالمين عمدا جريمة حربية فإن أرمينيا واصلت جرائمها الحربية مستخفة بالقانون الدولي وسط اكتفاء الدول العالمية التي كانت تدعو لوقف اطلاق النار بالتحلي بالصمت والمشاهدة عن بعد فقط.

يذكر أن صحفيين جورجيين زاروا أمس مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

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