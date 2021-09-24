الرئيس: أذربيجان لم ترد بالمثل على أرمينيا التي ارتكبت جرائم حرب غاشمة مثل استهداف السكان المدنيين

باكو، 24 سبتمبر (اذرتاج)

خلال فترة 44 يوما، قامت القوات المسلحة لأرمينيا بالقصف المكثف لمدننا الواقعة قرب خط الجبهة – أغدام واغجابدي وبيلقان وداشكسن وفضولي وجورانبوي وتارتار. كذلك كانت أرمينيا تقصف مدن كنجه وبرذعه ومينكجوير وغابالا وسيازن وخيزي وغيرها من المدن الواقعة بعيدا عن منطقة الجبهة. قامت القوات الدفاع الجوي الأذربيجانية بتحييد احدى الصواريخ المطلقة في سماء خيزي الواقعة قرب مدينة باكو. وهذا يدل على ان العاصمة باكو هي الأخرى كانت مستهدفة من قبل الصواريخ الارمينية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب مصور له عرض في إطار المناقشات العامة بالدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

قال الرئيس: كانت أرمينيا تستفيد في هجماتها من الصواريخ البالستية من نوعي SCUD و İskander-M، كذلك من الذخائر بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية المحظورة. قُتل أكثر من 100 ساكن مدني، بينهم 11 طفلا وجرح أكثر من 450 انسان نتيجة هذه جرائم أرمينيا الحربية. دُمّرت 12 ألف منشأة من البنية التحتية المدنية بما فيها البيوت او تضررت كثيرا في أذربيجان نتيجة هذه الهجمات.

وأكد الرئيس إلهام علييف: لكن أذربيجان، هي التي تلتزم للمبادئ الرئيسية للقانون الإنساني الدولي بشأن التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، لم ترد بالمثل على أرمينيا التي ارتكبت جرائم حرب غاشمة مثل استهداف السكان المدنيين.

وزاد الرئيس الاذربيجاني: كانت أرمينيا تجند المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتجلبهم الى حربها مع أذربيجان.