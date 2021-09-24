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    الرئيس إلهام علييف: قد حققت أذربيجان جميع هذه الفعاليات على حساب مواردها المالية فقط

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٢٢]

    باكو، 24 أيلول، أذرتاج

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخطاب المصوَّر له الذي عرض اثناء المناقشات العامة في 23 سبتمبر ضمن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والحكومات انه ما برحت جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تواصل توليد الصعوبات الخطيرة على العالم جمعاء. وتنفذ حكومتنا تدابير هامة وعملية منذ اول الأيام بغية حماية الأهالي وخفض تأثير الجائحة السلبية الى الحد الادنى.

    اطلقت أذربيجان حملة التطعيم منذ اواسط شهر يناير العام الجاري. وحجم جرعات اللقاح المستخدمة لكل مائة شخص يزيد عن ثمانين في المائة.

    كما قدمت حزمة اجتماعية اقتصادية بلغ حجمها اثنين وسبعة اعشار مليار دولار من اجل دعم الاهالي ورواد العمل المتعرضين لتأثير كوفيد 19.

    واضاف انه نتيجة لتحقيق التدابير المخططة تخطيطا صحيحا تمت السيطرة على الاوضاع الخاصة بالجائحة وخفف نظام الحجر الصحي المطبق على البلد تخفيفا تدريجيا. وفي مجال مكافحة الجائحة قبلت جهود أذربيجان المفصلة على الصعيد الدولي. وأسمت منظمة الصحة العالمية أذربيجان ببلد نموذجي في مجال مكافحة الجائحة عام عشرين والفين.

    قد حققت أذربيجان جميع هذه الفعاليات على حساب مواردها المالية فقط. كما قدمنا مساهمة مالية متطوعة قدرها عشرة ملايين دولار وكذلك مساعدات انسانية ومالية من اجل دعم مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى اكثر من ثلاثين بلدا. وزد عليه اننا ارسلنا الى اربعة بلدان خمسين ومائة الف جرعة من اللقاح مجانا.

     

     

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