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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره الإيراني

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎١]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    جرى اللقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران جيهون بايراموف وحسين أمير عبداللهيان على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويوك.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الجانبين أكدا خلال اللقاء أن التعاون بين أذربيجان وإيران يتطور في جميع المجالات.

    وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والزراعة وغيرها من المجالات. كما ناقش الجانبان الوضع الحالي في المنطقة.

    أطلع الوزير جيهون بايراموف نظيره الإيراني على عمليات الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة بعد توقيع البيان الثلاثي.

    أكد حسين أمير عبداللهيان أن إيران حريصة على تطوير علاقات شاملة مع أذربيجان.

    كما ناقش الجانبان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره الإيراني
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