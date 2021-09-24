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    باكو تستضيف المؤتمر الدولي في "تصميم التعليم من آفاق ما بعد كوفيد 19 والثورة الصناعية الرابعة"

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٢]

    باكو، 24 أيلول، أذرتاج

    بدأت فعاليات المؤتمر الدولي في "تصميم التعليم من آفاق ما بعد كوفيد 19 والثورة الصناعية الرابعة" لدى مركز حيدر علييف في الرابع والعشرين من ايلول اليوم بالعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن المؤتمر الدولي المنظم من جانب مركز حيدر علييف ووزارة الزراعة ووزارة التعليم بشراكة وكالة الدولة للسياحة والجمعية الأهلية "التنمية الاقليمية" والجمعية الأذربيجانية لعلماء المستقبل فرع أذربيجان لمشروع الألفية ومركز باكو للإعلام مكرس لـ"عام نظامي الكنجوي".

    ويشارك في فعاليات المؤتمر الدولي خبراء دوليون ومحليون من اكثر من عشرين بلدا عبر العالم وعبر الاتصال المرئي.

    ويبحث المؤتمر الدولي عن طريق اربع حلقات نقاش في مواضيع "الصناعة الرابعة وتكنولوجيا التعليم الحديثة" و"ادارة المعرفة" و"الزراعة الرقمية " و"رقمنة الاقتصاد" و"الذكاء الصناعي والاخلاقية" و"الفترة الرقمية : الاقتصاد وتأثير نظام التعليم" و"المهن الجديدة في فترة الرقمنة" و"اعادة بناء سوق العمل على اساس متطلبات التعليم الرقمي الجديد" و"الصفوف العالمية الموجودة من اجل انشاء متخصصين مترفين في فترة الثورة الصناعية الرابعة" وانترنت الاشياء" و"رفع جودة التعليم الافتراضي" وغيرها.

    يذكر أن المؤتمر الدولي يستهدف الى تبليغ المجتمع في ضرورة اتخاذ تدابير لازمة من اجل تشكيل المعارف والقدرات وفقا للتغيرات الواقعة في مختلف مجالات الاقتصاد بشأن التعليم جديدة الصيغة الذي يتوقع أن يظهر بحكم تأثيرات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة.

     

     

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف المؤتمر الدولي في "تصميم التعليم من آفاق ما بعد كوفيد 19 والثورة الصناعية الرابعة"
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