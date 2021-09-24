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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أتيمزلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٣]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أتيمزلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمينية احتلت القرية أثناء قاراباغ الأولى. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة أغدام إلى أذربيجان في 20 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1632467588281467408.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أتيمزلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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