الإيسيسكو واللجنة الوطنية الليبية تعقدان دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج)

عقد قطاع الثقافة والاتصال في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، من أجل تكوين المدربين على الخطوات التي يجب اتباعها لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت عالمية، وتعاني منها العديد من الدول، خصوصا تلك التي تشهد حالات عدم استقرار.

وتهدف الدورة، التي انعقدت اليوم الخميس (23 سبتمبر 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى التعريف بالخطوات القانونية والإدارية اللازمة لإعداد ملفات استعادة الممتلكات الثقافية، التي خرجت بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.

وافتتح الدورة كل من الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، والدكتور فرج السويس، الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وقدمها كل من الدكتور أحمد عبد الظاهر، خبير في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافة، والدكتور أسامة النحاس، خبير في التراث بمنظمة الإيسيسكو.

يذكر أنه سيتم عقد دورة تدريبية حضوريا في دولة ليبيا، لفائدة العاملين في مجالات التراث خلال الأسبوع القادم.