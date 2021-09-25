عرض طائرة جديدة دون طيار للقوات التركية لأول مرة في "تكنوفست"

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

عرضت في معرض "تكنوفست" المنعقد في ولاية آدانا بتركيا لأول مرة طائرة "آكسونغور" دون طيار صنعتها الصناعة الفضائية التركية.

أفادت وكالة اذرتاج انه تخطط تسليم "آكسونغور" الى القوات المسلحة التركية حتى نهاية هذا العام خلال 18 شهرا. تتميز هذه الطائرة دون طيار بكثرة مدة تحليقها.