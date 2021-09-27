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    سياسة


    دقيقة حداد إحياء للذكرى الخالدة لشهداء الحرب الوطنية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠١]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اقيمت اليوم في الساعة الـ12:00 دقيقة حداد في كل انحاء البلد احياء لذكرى ابناء الوطن الذين استشهدوا في سبيل وحدة اراضي اذربيجان في الحرب الوطنية.

    تم تنكيس أعلام الدولة وإيقاف حركة المرور وإصدار إشارات صوتية من السيارات والسفن.

    يذكر انه وفقا لمرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تاريخ 2 ديسمبر عام 2020، تم إعلان يوم 27 سبتمبر يوم الذكرى في أذربيجان كعلامة على الاحترام العميق لجنودنا وضباطنا الذين استشهدوا ببطولة في الحرب الوطنية من أجل وحدة أراضي بلادنا.

    وتقام اليوم مراسم إحياء الذكرى في جميع مدن ومناطق البلاد ويتم إحياء ذكرى شهدائنا باحترام عميق في المعابد الدينية - المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في أذربيجان وتلاوة الصلوات على أرواح الأبناء الأبطال للوطن.

     

     

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    دقيقة حداد إحياء للذكرى الخالدة لشهداء الحرب الوطنية دقيقة حداد إحياء للذكرى الخالدة لشهداء الحرب الوطنية