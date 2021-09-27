فضولي المحررة، 27 أيلول، أذرتاج وصل اكثر من ثلاثين سائحا دوليا شهيرا من مختلف البلاد الى قراباغ لاول مرة عبر رحلة تجارية تجربية اولى. أفادت أذرتاج أن السياح الدوليين هبطوا الى مطار فضولي الدولي في السابع والعشرين من ايلول. واستمرت الحلة على مسار باكو وفضولي حوالي خمس وثلاثين دقيقة. وتفقد السياح اعمال اعادة البناء المنجزة في المطار.

AZERTAG.AZ : تنفيذ اول رحلة تجارية تجربية الى مطار فضولي المحررة من الاحتلال الارميني الجديد

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