وزارة الخارجية الأذربيجانية تنشر بيانا بمناسبة يوم الذكرى

باكو، 27 سبتمبر (أذرتاج)

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بمناسبة 27 سبتمبر يوم الذكرى.

أفادت وكالة أذرتاج انه جاء في البيان ما يلي:

"في نفس اليوم من العام الماضي، اطلقت القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان التدابير ردا على الاستفزازات العسكرية المتواصلة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا. جاءت هذه التدابير العسكرية في إطار حق الدفاع عن النفس لردع العدوان الأرميني العسكري الجديد، ومع المراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي. هكذا بدأت الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. وقضت الحرب الوطنية على سياسة العدوان الارمينية التي استمرت حوالي 30 عاما، وضمنت وحدة أراضي أذربيجان وأعادت الحقوق الجوهرية لحوالي مليون أذربيجاني نازح. ضمنت أذربيجان وحدها تنفيذ القرارات الصادرة في عام 1993 عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن تحرير أراضي أذربيجان كشف بشكل جلي عن الأنشطة غير القانونية التي نفذتها أرمينيا في هذه الأراضي منذ عدة عقود حيث قامت أرمينيا بزرع عدد كبير من الألغام في تلك الأراضي والتدمير المتعمد للآثار التاريخية والثقافية والدينية الأذربيجانية وانتحالها ونهب الثروات الطبيعية وتدمير البنى التحتية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي. كذلك تم العثور على أدلة حول الكثير من جرائم حرب ارتكبتها أرمينيا. لجأت أذربيجان الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية لمحاكمة أرمينيا على انتهاكها القانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان.

تقوم حكومة أذربيجان حاليا بتنفيذ اعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة والعودة الآمنة والكريمة لحوالي مليون نازح اذربيجاني الى بيوتهم، وتتخذ خطوات متتالية لضمان إعادة تأهيل هذه الأراضي، فضلا عن اتخاذها تدابير لإحلال السلام والامن والرفاه الدائم في المنطقة بناء على البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020.

إن الانتصار الذي حصلنا عليه بشجاعة الجيش تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف دشن مرحلة جديدة لتاريخ جمهورية أذربيجان، وغيّر الوضع الراهن في المنطقة وحقق العدالة الدولية.

أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس الرعاية الجادة لمبادئ القانون الدولي ولاسيما السيادة ووحدة أراضي وسلامة الحدود المعترف دوليا. ندعو أرمينيا الى التزام هذه المبادئ الجوهرية وتعهداتها الدولية لأجل إحلال السلام والامن والرفاه في المنطقة.

في 27 سبتمبر - يوم الذكرى الذي يحتفل به بلدنا بناء على مرسوم أصدره رئيس جمهورية أذربيجان، نحيي باحترام عميق للذكرى العزيزة لجميع شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل استقلال أذربيجان وسيادتها ووحدة أراضيها.