  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيريه من تشاد وفنزويلا

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]

    باكو، 27 أيلول، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بوزير الخارجية والتكامل الافريقي في جمهورية تشاد محمد زينة شريف ووزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيليكس بلاسينسيا على حدة.

    قالت الخارجية في بيان إن الوزراء عبروا عن الارتياح من تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين البلاد مؤكدين على أن العلاقات الثنائية الناجحة يعتمد عليها التعاون لدى المنصات متعددة الاطراف بما فيه منظمتا الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

    وتبادلوا الاراء حول مسائل تمهيدية لفعاليات الذكرى السنوية الستين المقرر تنظيمها في بلغراد لحركة عدم الانحياز.

    وجرى في اللقاءين تبادل وجهات نظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ايضا.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيريه من تشاد وفنزويلا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]
    الرئيس علييف: ذلك الدرس درس أبدي ويجب الا ينسى ذلك احدٌ!
    مرتكب كل هذا ليس بشرا. ويسعني القول بأن مرتكب كل هذه ليس بحيوان ايضا
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٢]
    إحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التركي
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:١٠]
    الرئيس إلهام علييف: حرب قراباغ الثانية تأريخنا المجيد
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف: شهداؤنا مخلدون الى الابد في قلوبنا
    وزير الخارجية يلتقي بنظيريه من تشاد وفنزويلا وزير الخارجية يلتقي بنظيريه من تشاد وفنزويلا