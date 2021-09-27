وزير الخارجية يلتقي بنظيريه من تشاد وفنزويلا

باكو، 27 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بوزير الخارجية والتكامل الافريقي في جمهورية تشاد محمد زينة شريف ووزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية لجمهورية فنزويلا البوليفارية فيليكس بلاسينسيا على حدة.

قالت الخارجية في بيان إن الوزراء عبروا عن الارتياح من تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين البلاد مؤكدين على أن العلاقات الثنائية الناجحة يعتمد عليها التعاون لدى المنصات متعددة الاطراف بما فيه منظمتا الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

وتبادلوا الاراء حول مسائل تمهيدية لفعاليات الذكرى السنوية الستين المقرر تنظيمها في بلغراد لحركة عدم الانحياز.

وجرى في اللقاءين تبادل وجهات نظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ايضا.