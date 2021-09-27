الرئيس إلهام علييف: حرب قراباغ الثانية تأريخنا المجيد

باكو، 27 أيلول، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف القائد الاعلى المظفر في نداء وجهه الى شعب أذربيجان في السابع والعشرين من ايلول اليوم بمناسبة يوم الذكرى إن حرب قراباغ الثانية تأريخنا المجد. وهذا النصر منقوش في التاريخ الى الابد. جيش أذربيجان قضى على جيش العدو خلال الاربع والاربعين يوما ليستعيد وحدة الاراضي.

واكد الرئيس علييف في ندائه قائلا إنني قد كثرت من القول بأن شعب أذربيجان لن يقبل الاحتلال. وقلت اكثر من مرة اننا سنستعيد اراضينا المحتلة مهما كلفنا بثمن. وحذرت تحذيرات بان العدو اذا ما خرج من اراضينا لنطردنه من اراضينا وهكذا حصل. ولم نتصالح مع الهزيمة في حرب قراباغ الاولى وادخرنا قوة وعبأنا جميع القوى وعززنا جيشنا واقتصاد البلد ورفعنا من نفوذ البلد وحققنا بعثتنا التاريخية بعزة. وطردنا العدو من اراضينا واستعدنا العدالة والقانون الدولي. واستعدنا كرامتنا الوطنية. واليوم يعيش شعب أذربيجان كونه شعبا مظفرا. واليوم تعيش دولة أذربيجان بوجهها دولة مفظرة. وسنعيش نحن من اليوم فصاعدا كوننا شعبا مظفرا ودولة مظفرة الى الابد.