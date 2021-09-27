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    الرئيس إلهام علييف: شهداؤنا مخلدون الى الابد في قلوبنا

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٢]

    باكو، 27 أيلول، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف القائد الاعلى المظفر في نداء وجهه الى شعب أذربيجان في السابع والعشرين من ايلول اليوم بمناسبة يوم الذكرى انه قبل سنة واحدة ارتكبت أرمينيا استفزازا عسكريا ضد أذربيجان واستهدفت مواقعها القتالية ومساكننا بطلقات مختلفة العيار. ونتيجة لهذه الطلقات الغدرة لقي منذ اول ساعات مدنيون ابرياء وجنود مصرعهم. وبأمر مني شن جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد واسع النطاق ردا على هذه الجريمة الدامية وحقق النصر الكامل خلال حرب قراباغ الثانية التي استمرت اربعة واربعين يوما. وبمرسوم صادر عني في الثاني من ديسمبر العام الماضي تمت مناداة يوم السابع والعشرين من سبتمبر بيوم التأبين. واليوم ننحني مرة اخرى امام ذكرى خالدة لشهدائنا الباسلين الذين استشهدوا في حرب قراباغ الثانية سائلين الله عز وجل أن يرحمهم اجمعين وهم مخلدون الى الابد في قلوبنا.

    واضاف الرئيس علييف أنه في الوقت ذاته، سيوضع اليوم حجر الاساس لكل من مجمع الحرب الوطنية التذكاري ومتحف النصر. وذلك ايضا امرٌ محلول بمرسومي في ديسمبر العام السابق. وسوف ينصب تمثال مهيب على شرف أبطال حرب قراباغ الثانية في احد اجمل اماكن مدينتنا باكو. ويجب أن أبلغ ايضا أن الساعة الثانية عشرة نهار اليوم سيعلن عن وقفة الحداد لدقيقة صمت على نطاق جميع البلد.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: شهداؤنا مخلدون الى الابد في قلوبنا
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    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]
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